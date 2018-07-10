В Госдуме обсуждают механизмы защиты дольщиков

Парламентарии обсуждают законодательное регулирование деятельности ЖСК. По мнению депутатов, главная задача состоит в том, чтобы защитить людей от обмана при строительстве жилья.

Ведется работа над законопроектом, регулирующим деятельность кооперативов. Особое внимание уделяется ситуации, в которой банкротящийся девелопер, создавая ЖСК, фактически распределяет свои долги по членам такого кооператива.

Также в законопроекте будут упомянуты социальные кооперативы, целью которых является строительство жилья для очередников.

Напомним, 1 июля президент подписал закон о переходе на новую систему финансирования строительства недвижимости. Эскроу-счета станут обязательны для всех застройщиков через год.