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В Госдуме обсуждают механизмы защиты дольщиков
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В Госдуме обсуждают механизмы защиты дольщиков 

Время бухгалтера 2 часа назад
Парламентарии обсуждают законодательное регулирование деятельности ЖСК. По мнению депутатов, главная задача состоит в том, чтобы защитить людей от обмана при строительстве жилья.
Ведется работа над законопроектом, регулирующим деятельность кооперативов. Особое внимание уделяется ситуации, в которой банкротящийся девелопер, создавая ЖСК, фактически распределяет свои долги по членам такого кооператива.
Также в законопроекте будут упомянуты социальные кооперативы, целью которых является строительство жилья для очередников.
Напомним, 1 июля президент подписал закон о переходе на новую систему финансирования строительства недвижимости. Эскроу-счета станут обязательны для всех застройщиков через год.
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