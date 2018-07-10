Владельцев индивидуальных котлов в Курске хотят заставить платить за общее тепло

В доме на ул. Студенческой, 24 назревает коммунальный конфликт

С 2004 по 2011 годы жителям многоквартирных домов закон не запрещал устанавливать в своих квартирах индивидуальное отопление. В Курске этим правом воспользовались около 6 тысяч собственников жилья. Теперь они не зависят от роста тарифов на теплоэнергию, им не страшны аварии на тепломагистралях города, ранние морозы, недогрев воды и прочие неудобства, которые периодически терпят их соседи, получающие тепло из общей трубы.

Казалось бы, живи и радуйся. Но на деле оказалось, что поквартирное отопление может стать причиной судебных разбирательств. Например, собственница квартиры в доме №24 на ул. Студенческой Наталья Г. недавно подала исковое заявление к ТСЖ «Студенческая 24», которое управляет их домом.

«Полагаю, что расчёт оплаты за отопление в нашем многоквартирном доме при общедомовом приборе учёта производится неправильно, без учёта площадей квартир с индивидуальным отоплением», — цитируем иск курянки.

На вопрос корреспондента «КИ», почему семь лет её всё устраивало, и только сейчас она посчитала, что её права нарушены, Наталья ответила: «В январе 2018 года я получила платёжку, по которой должна оплатить за 1 квадратный метр 62 руб. 67 коп., когда в квартирах моих родственников в других домах Курска эта сумма была в районе 47 — 48 рублей».

Также она рассказала, что начала выяснять причину и узнала в своём ТСЖ, которое выставляет счета за тепло, что оплата за теплоэнергию производится по показаниям общедомового счётчика, разделённым пропорционально общей площади, за вычетом 9 квартир с индивидуальным отоплением.

Не согласившись с доводами председателя ТСЖ, она обратилась в мировой суд, потребовав вернуть ей переплаченную сумму за отопление с 2015 года в размере 13215 руб. 98 коп., а также признать незаконным начисление оплаты за теплоэнергию без учёта площади квартир с индивидуальным отоплением.

Отключился — плати

Наталья считает, что если «поквартирники» отключили свои радиаторы от центральной системы отопления, это не означает, что теплоснабжение квартиры прекратилось, и не освобождает от обязанности производить оплату услуг.

Иными словами, если верить исковому заявлению, курянка считает, что её соседи, установившие индивидуальное отопление, должны платить согласно правилам предоставления коммунальных услуг, утверждённым постановлением №354, т.е. как все в доме, пропорционально общей площади. Почему «если верить»? Просто по телефону Наталья сказала корреспонденту, что претензий к соседям не имеет, пускай ТСЖ правильно начисляет по закону, а не по своим формулам.

Реакция соседей заявительницы была ожидаема. Они не могут понять, почему они должны отдавать свои деньги за услугу, которую им не оказывают.

— Мы не согласны платить за тепло дважды, мы оплачиваем газ, которым топим свой котёл, — рассказывает жительница дома на Студенческой, 24 Валентина Демидович. — Мы всё установили по закону, согласно проекту и различным согласованиям с теплосетями. Платим за ОДН и за полотенцесушилку, которую нельзя отключить от центральной системы.

Суды на стороне жителей

Вообще-то, ситуация, сложившаяся в результате конфликта, близка к абсурдной. Как показывает судебная практика, подобные случаи не единичны. В прошлом году в Ростовском областном суде рассматривалось похожее дело. Правда, претензии к собственнику квартиры с индивидуальным отоплением предъявляла теплосетевая компания. Энергетики выставили ему счёт за тепло, и суд справедливо посчитал это незаконным.

Вот выдержки из апелляционного определения судебной коллегии: «Согласно статье 544 Гражданского кодекса РФ , оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учёта энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Из буквального толкования вышеуказанных норм следует, что потребитель коммунальной услуги обязан оплачивать её из фактического потребления, а гражданин Д., в квартире которого установлено индивидуальное отопление, не осуществляет индивидуальное потребление коммунальной услуги „теплоснабжение“. Доказательств иного ответчиком в материалы дела не представлено».

Правовой пробел

Редакция «КИ» попросила прокомментировать ситуацию председателя ТСЖ «Студенческая 24» Виктора Маякова.

— В Курске, к счастью, с теплосетевыми компаниями проблем нет, — говорит Виктор Николаевич. — Как мне рассказали в ПАО «Квадра» , они не только исключают площади таких квартир в г. Курске при расчёте, но и не берут с них плату за обогрев мест общего пользования (МОП).

Также Маяков объяснил, что их ТСЖ выставляет «индивидуалам» плату за МОП, так как бремя содержания общего имущества должны нести все, и это справедливо. Вообще, в этом вопросе образовался пробел в законодательстве. Сначала разрешили поквартирное отопление, потом запретили, а как брать оплату, написать забыли.

— Мне не понятна позиция Натальи Г., — рассказал Виктор Николаевич. — Как можно заставить людей платить, если они не получают и физически не могут получить услугу, потому что у них радиаторы отрезаны от центральной системы отопления? Это равносильно тому, если бы потребителя заставляли платить за электроэнергию или газ при том, что эти услуги у них отсутствуют или отключены.

Ранее председатель ТСЖ отвечал Наталье, что каждая квартира, оборудованная индивидуальным отоплением, имеет свою, утверждённую проектную документацию, разрешение на установку и подключение соответствующего технологического оборудования, акт ввода его в эксплуатацию, акт демонтажа радиаторов отопления, подключённых к общедомовой системе отопления, акт выполнения работ по теплоизоляции стояков. К тому же ранее, когда жители дома были на прямых расчётах с «Квадрой», площадь этих квартир при расчёте стоимости отопления 1 кв.м тоже исключалась.

— Что касается повышенных счетов за январь, если помните, в начале года были сильные морозы, — пояснил цифры в платёжке Виктор Маяков. — К тому же отчётный период в январе у теплосетевой компании увеличился (тогда весь Курск шумел по поводу роста платежей). Все расчёты мы ведём строго по показаниям общедомового счётчика тепла. Всё можно проверить в любое время. Плохо, что наши законы трактуются не в соответствии со здравым смыслом, а как кому взбредёт на ум, тогда бы абсурдных ситуаций не было, — констатировал председатель ТСЖ.

Судебные разбирательства по дому №24 на Студенческой продолжаются, чем они закончатся, предсказать сложно. Пока ясно одно — в ТСЖ приняли решение снова перевести дом на прямые расчёты с «Квадрой».