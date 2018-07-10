Новосибирскую прокуратуру попросили проверить переселение из аварийного жилья

Общественная организация «Гражданский патруль» обратилась в органы прокуратуры Новосибирской области с просьбой проверить эффективность расходования средств при реализации программы переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Обращения (копии есть в распоряжении Sibnovosti.ru) касаются ситуации со строительство домов для переселенцев в Барабинском и Чановском районах.

Как сообщил Sibnovosti.ru руководитель регионального отделения «Гражданского патруля» Ростислав Антонов, есть основания предполагать, что строительство домов для переселенцев ведется с грубыми нарушениями. Такой вывод он сделал по итогам осмотра зданий, построенных в Барабинском, Татарском и Чановском районах. Поводом для этой поездки стали сообщения о доме с многочисленными дефектами, который сдали в Барабинске в 2014 году.

Это не единичный случай, полагает Ростислав Антонов: «В Барабинске это стало системой. После мы поехали в квартал Г, где тоже построен дом, который треснул. Его нельзя эксплуатировать и пришлось его отдать под снос».

В поселке Озеро-Карачи (Чановский район) гражданский активист не смог обнаружить два мнгогоквартирных дома, которые на сайте «Реформа ЖКХ» федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства числятся уже сданными. На ул. Школьной, по словам господина Антонова, вместо восьми домов построено только шесть, а на том месте, где на бумаге числятся готовые дома, заложен только фундамент.

По утверждению господина Антонова, в Чанах дом для переселенцев на ул. Некрасова также числится сданным, но по факту готов примерно на 60% и никаких работ на стройке не ведется. В Татарске переселенцы пожаловались на то, что в новых домах все отмостки уже провалились, и вода затапливает подвалы.