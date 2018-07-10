Мосгосстройнадзор: Число нарушений на столичных стройках в январе-июне снизилось на 14% — до 20,7 тыс.

По итогам I полугодия 2018 г. на столичных стройках было выявлено 20,7 тыс. нарушений, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Мосгосстройнадзора Сергей Музыченко.

«За шесть месяцев 2018 г. комитетом проведено 5 тыс. 322 проверки (в I полугодии 2017 г. — 5 тыс. 899). По итогам I полугодия 2018 г. было выявлено 20,7 тыс. нарушений (в I полугодии 2017 г. — 24,1 тыс.), из которых 7,7 тыс. — по качеству работ (в 2017 г. — 9,1 тыс.), 3,1 тыс. — по содержанию стройплощадок (в 2017 г. — 4,8 тыс.). Остальные связаны с отсутствием исполнительной документации, отступлением от проектных решений, нарушением требований пожарной безопасности, экологических и санитарно-эпидеммологических требований», — сказал С. Музыченко.

Он пояснил, что среди причин нарушений: слабый отбор подрядчиков, в том числе по бюджетным объектам, привлечение низкоквалифицированной рабочей силы, а также ненадлежащий строительный контроль лицами, осуществляющими строительство.

По данным пресс-службы Мосгосстройнадзора, по итогам надзорной деятельности за шесть месяцев 2018 г. выдано 3,3 тыс. предписаний (в I полугодии 2017 г. — 3,8 тыс.) об устранении нарушений. Большая часть нарушений устранена. В бюджет города поступило 295,4 млн руб. административных штрафов, в федеральный бюджет — 23,9 млн руб. (281,4 млн и 25,2 млн руб. в I полугодии 2017 г. соответственно). В саморегулируемые организации для принятия дисциплинарных мер к организациям-нарушителям направлено 1 тыс. 921 обращение.