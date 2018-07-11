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Почти 38 миллионов рублей курортного сбора заплатили туристы в Ставрополье
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Почти 38 миллионов рублей курортного сбора заплатили туристы в Ставрополье 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
НАЛЬЧИК, 11 июл — РИА Новости. Более 70 тысяч посетивших Ставропольский край туристов за два месяца действия в регионе курортного сбора заплатили около 38 миллионов рублей, сообщает в среду портал органов власти Ставрополья.
С 1 мая курортный сбор в Ставропольском крае начали взимать в Железноводске, Пятигорске, Ессентуках и Кисловодске. Его ставка составляет 50 рублей с человека в сутки.
"За май — июнь поступление платежей от курортного сбора составило около 38 миллионов рублей. Плательщиками стали более 70 тысяч гостей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в нынешнем году от реализации эксперимента по курортному сбору в крае планируется собрать около 180 миллионов рублей, которые пойдут на развитие инфраструктуры городов-курортов.
"В частности, на этот год запланировано проведение работ в курортном парке Железноводска, парке «Цветник» в Пятигорске, на пешеходной зоне в центре Кисловодска, а также в сквере возле курортного парка Ессентуков", — уточняют власти.
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