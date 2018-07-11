Почти 38 миллионов рублей курортного сбора заплатили туристы в Ставрополье

НАЛЬЧИК , 11 июл — РИА Новости . Более 70 тысяч посетивших Ставропольский край туристов за два месяца действия в регионе курортного сбора заплатили около 38 миллионов рублей, сообщает в среду портал органов власти Ставрополья.

Пятигорске, Ессентуках и С 1 мая курортный сбор в Ставропольском крае начали взимать в Железноводске Кисловодске . Его ставка составляет 50 рублей с человека в сутки.

"За май — июнь поступление платежей от курортного сбора составило около 38 миллионов рублей. Плательщиками стали более 70 тысяч гостей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в нынешнем году от реализации эксперимента по курортному сбору в крае планируется собрать около 180 миллионов рублей, которые пойдут на развитие инфраструктуры городов-курортов.

"В частности, на этот год запланировано проведение работ в курортном парке Железноводска, парке «Цветник» в Пятигорске, на пешеходной зоне в центре Кисловодска, а также в сквере возле курортного парка Ессентуков", — уточняют власти.