В ЯНАО контроль над застройщиками ужесточён. Новых обманутых дольщиков не будет

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий усиление контроля в сфере долевого строительства.

Закон нацелен на предотвращение появления новых обманутых дольщиков. В ЯНАО контроль в области долевого строительства многоквартирных домов осуществляет региональная служба государственного строительного надзора.

Теперь застройщики должны будут соответствовать новым требованиям, чтобы получить право строить многоквартирные дома. Их будут вводиться поэтапно. С 1 июля 2018 года компании проходят жёсткий отбор, определяющий их финансовую устойчивость. Размер их собственных средств должен составлять не менее чем десять процентов от планируемой стоимости строительства многоквартирных домов или других объектов недвижимости, указанной в проектной декларации. Необходимая сумма должна находиться на банковском счёте застройщика, открытом в уполномоченном банке. Застройщик и технический заказчик, выполняющий работы, обязаны будут открыть банковский счёт в одном уполномоченном банке и рассчитываться между собой только с использованием этих счетов.

Для проектов, начатых с 1 июля 2018 года, банковское сопровождение также включает в себя право банка останавливать проведение расчётов, если будет подозрение на нецелевое использование этих средств.

«Банк будет чётко отслеживать, куда тратятся денежные средства», — сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев , отметив, что застройщики могут открыть такие счета в отобранных правительством РФ 54 банках, рассредоточенных по регионам, поэтому проблем с открытием счетов не должно возникнуть.

Также с июля этого года расширяется перечень информации, которую компания-застройщик обязана размещать на своём официальном сайте. Граждане смогут ознакомиться с градостроительным планом земельных участков, на которых застройщик строит дома, расчётом размера собственных средств компании и нормативов её финансовой устойчивости.

Уже с 1 июля 2019 года все новые проекты жилищного строительства должны будут использовать новые формы договоров долевого участия. Дольщики и застройщики будут взаимодействовать друг с другом не напрямую, как это было ранее, а через специальные счета в аккредитованных банках. Во время переходного периода с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 старый механизм условий участия в долевом строительстве будет действовать параллельно с новым, что позволит строительной системе адаптироваться к новым реалиям.

«Если резко отказаться от использования средств граждан, получим ещё больше претензий. Это резко снизит объёмы строительства. Поэтому принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через систему финансовых учреждений, через банки, для этих целей», — подчеркнул Владимир Путин.