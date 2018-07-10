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Программу по расселению ветхого и аварийного жилья планируют продлить на неопределённый срок
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Программу по расселению ветхого и аварийного жилья планируют продлить на неопределённый срок 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове программу переселения из ветхого и аварийного жилья, рассчитанную на четыре года, хотят продлить на неопределенный срок. Такое постановление подписали в администрации города. Чуть раньше аналогичное решение приняли на уровне Правительства Саратовской области. Несмотря на окончание программы переселения 1 сентября 2017 года, в регионе до сих пор не переселены чуть больше тысячи граждан из аварийного жилья. На 1 января 2018 года в регионе 483 аварийных дома. Их должны расселить. Большинство домов — находятся в Саратове. Поговорить на эту тему мы решили с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Дмитрием Тепиным.
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