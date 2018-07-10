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За билет на финал мундиаля просят 2 млн рублей
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За билет на финал мундиаля просят 2 млн рублей 

Хабаровский край сегодня 4 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В соцсетях активизировались перекупщики, предлагающие билеты на матчи чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия». По данным аналитиков, за сутки появляется не меньше 5 тыс. объявлений. При этом стоимость билетов с рук доходит до 2 млн рублей за место. Эксперты предупреждают, что продавцы могут оказаться мошенниками, и велик риск выкинуть деньги на ветер.
Больше всего объявлений о продаже билетов на матчи ЧМ-2018 появляется во «ВКонтакте», в Facebook, «Одноклассниках», Instagram и других соцсетях. Примечательно, что публикуют их не только россияне, но и гости чемпионата из других стран.
По правилам ФИФА, билеты может продавать только официальный сайт чемпионата и партнеры. Нарушителям грозит штраф от 50 тыс. рублей. Минимальная стоимость билетов с рук составляет 15 тыс. рублей.
Перекупщик, с которым пообщались журналисты, предлагал сразу четыре билета на финал чемпионата более чем за 1 млн рублей. При этом за билет в VIP-ложу на финальный матч продавцы в соцсетях хотят получить 2 млн рублей.
Традиционно перед рейтинговыми спортивными и культурными мероприятиями активизируются жулики и спекулянты, которые пытаются нажиться за счет ажиотажа вокруг масштабного события, напомнил эксперт. В тоже время продавцы продавцы утверждают, что в документе установлен чип, который невозможно подделать. Оплатить товар предлагают наличными при встрече. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: На финал за миллион
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