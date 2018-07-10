Приют для бездомных животных построят в ТиНАО

Приют для бездомных животных построят в поселении Кленовское в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , на заседании согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: поселение Кленовское, квартал 46, вл. 2 и 2А (ТАО) для строительства нового объекта», — говорится в сообщении.