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Приют для бездомных животных построят в ТиНАО
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Приют для бездомных животных построят в ТиНАО 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Москва24
Приют для бездомных животных построят в поселении Кленовское в ТиНАО, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: поселение Кленовское, квартал 46, вл. 2 и 2А (ТАО) для строительства нового объекта», — говорится в сообщении.
По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева, которого цитирует пресс-служба, по указанному адресу на земельном участке 2 га планируется построить здание приюта для бездомных животных. «Суммарная поэтажная площадь объекта составит до 10 тыс. кв. м», — пояснил он. В пресс-службе добавили, что земельный участок ранее одобрен для предоставления в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
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