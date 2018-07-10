Купить или продать. Риэлторы рассказали, выгодны ли сейчас сделки с квартирами в Москве

Росреестр подсчитал, что за шесть месяцев 2018 года в столице продано 68 212 квартир. Это на 25% больше, чем в прошлом году, когда были зарегистрированы 54 661 переходов прав купли‐продажи. Примечательно, что в июне их почти на тысячу больше, чем в мае.

Зато договоров долевого участия (ДДУ) в Москве в июне зарегистрировано на 12% меньше, чем в мае. Рекордный рост показало ипотечное кредитование. В Москве зарегистрировано на 74% больше договоров на оформление ипотеки, чем в первом полугодии 2017 года, и в два раза больше, чем за подобный период 2016 года.

Источник фото: Управление Росреестра по Москве

Судя по приведенным данным, москвичей более чем устраивают цены на жилье, или они стали даже выгоднее по сравнению с предыдущими периодами.

Надо ли немедленно вкладывать деньги в недвижимость или подождать удешевления?

За консультацией «360» обратился к риэлтору Олегу Бендрикову, эксперту агентства недвижимости REMAX. Он предложил не тянуть время и не ждать снижения стоимости жилья, которого, вероятнее всего, не будет.

«Вряд ли будет грандиозный спад в цене на недвижимость, по-моему, сейчас самое выгодное время для покупки. Если продавать жилье, можно потерять в процентном соотношении, а вот купить его сейчас можно намного дешевле, чем, например, два года назад. Сейчас процентная ставка по ипотеке ниже на 3−4 пункта даже той, что была год назад», — отметил эксперт.

Он напомнил, что с 2014 года динамики повышения стоимости жилья не было. Наоборот, она шла на спад. Активно продавались только те квартиры, которые, при прочих равных, стоили дешевле рыночной цены.

«Для покупок квартир сейчас выгодное время и цены ниже, чем были в начале года. Неизвестно, что будет в декабре, активный пик продаж приходится на весну и осень, конец года. Несомненно, количество продаж увеличится, скорее всего, ценовая политика изменится в сторону повышения. Я думаю, подорожания можно ожидать в октябре, ноябре, декабре», — сообщил Олег Бендриков.

Источник фото: Управление Росреестра по Москве

Самым дешевым, конечно, является жилье эконом-класса. Оно и продается-покупается чаще всего. В соответствии с рейтингом составленным компанией «ИРН-консалтинг», лидером является район Люблино. Затем следуют Текстильщики, Западное Дегунино, Марьино и пятерку замыкает Очаково-Матвеевское. Это вторичное жилье. Возможно, только к нему и стоит присматриваться, так как объем нового строительства в Москве сократится вдвое по сравнению с первым месяцами года.

Источник фото: «ИРН-консалтинг»

Объем предложения сократился для всех сегментов, но больше всех потерял эконом-класс — 14,2%. Сегменты новостроек класса комфорт и бизнес уменьшились на 8,4%. Новостройки востребованы меньше, чем вторичное жилье. Несмотря на акции и скидки, которые наперебой предлагают застройщики, население, на фоне скандалов с обманутыми дольщиками, массово теряет к ним доверие.

Свою роль сыграли и частые банкротства застройщиков. В частности, одной из крупнейших строительных компаний Urban Group. Москвичи не рискуют связываться с недостроенным жильем, и присматриваются ко вторичному.

По данным Корпорации риэлторов «Мегаполис-Сервис», количество сделок на вторичном рынке жилья к апрелю 2018 года выросло на 13,8%, а к маю — на 11,2%. Эксперты предполагают, что «рынок новостроек ждет турбулентность» еще и потому, что 1 июля вступили в силу законодательные изменения, связанные с первичным рынком недвижимости. Тем более, что ипотечные ставки для первичного и вторичного жилья несущественны — в среднем, 9,13% и 9,25% годовых соответственно. Москвичи наверняка отдадут предпочтение уже готовому жилью.

Источник фото: Pixabay

Служба ипотечного кредитования компании «ИНКОМ-Недвижимость» сообщила, что в мае доля сделок с привлечением ипотеки на «вторичке» достигла исторического максимума — 38,2%.

Пристальное внимание горожан ко вторичному жилью эконом-класса вызвало удешевление квартир комфорт и бизнес-классов. Их стоимость снизилась на 5,1% и 3,8% соответственно. В пределах старой Москвы комфорт стоит, в среднем, 17,25 миллиона рублей, бизнес — 42,09 миллиона рублей.

Источник фото: Pixabay

Разумеется, в Новой Москве эконом, комфорт и бизнес-класс заметно дешевле — в среднем, 5,05, 8,88 и 7,81 миллиона рублей соответственно.

Особую роль в распределении интереса москвичей к жилью играет программа реновации. Часть новостроек будет передана горожанам при переселении, а часть — выпущена на рынок. Поэтому дефицита новостроек в Москве в ближайшие годы не будет.