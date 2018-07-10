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В Петрозаводске неизвестные подожгли входную дверь в квартире
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В Петрозаводске неизвестные подожгли входную дверь в квартире 

Карельские вести 5 часов назад
Криминальный инцидент произошел на улице Гвардейской в карельской столице.
Вчера в 16:09 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Гвардейской горит входная дверь квартиры в жилом доме. Когда через пять минут пожарные прибыли к месту вызова, то их помощь уже не требовалось. С огнем подручными средствами справились очевидцы пожара.
В результате этого огненного инцидента дверь квартиры была повреждена огнем на площади пол квадратного метра. По предварительным данным специалистов пожар произошел из-за умышленного поджога. Сейчас по данному происшествию проводится проверка.
По материалам: ptzgovorit.ru
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