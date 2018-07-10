Сколько зарабатывает и.о. главы костромской администрации и чем владеет?

Депутаты выбрали исполняющего обязанности главы городской администрации после ухода Виктора Емца. Временно руководителем назначен Олег Болоховец. Олег Валерьевич был первым заместителем г-на Емца с 2012 года и курировал важнейшие вопросы.

Олегу Болоховцу 42 года. Он родился в Костроме . В 1998 окончил Костромской государственный технологический университет, присвоена квалификация «Экономист — менеджер». Женат, имеет двоих сыновей.

Олег Валерьевич — спортсмен, мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Также он — участник Чемпионатов Мира, пробежал марафон — 42 195 м.

Информация о доходах Олега Болоховца доступна каждому — данные размещены на сайте городской администрации в разделе «Противодействие коррупции». Редакция портала K1NEWS.RU решила узнать, как менялись доходы руководителя за последние 6 лет.

Так, в 2012, когда Олег Валерьевич был назначен на должность первого заместителя главы администрации города, его годовой доход составил 1 миллион 21 тысячу рублей. В его собственности были 2/3 квартиры площадью 77,9 квадратных метров. Также задекларирован автомобиль Kia Sorento.

В 2013 году Олег Валерьевич продал Kia Sorento, с учетом этого за год он заработал 2 миллиона 767 тысяч. В этом году г-н Болоховец обзавелся другим автомобилем — Toyota Highlander. В графе «объекты недвижимости, находящиеся в собственности» — те же данные, что и годом ранее.

2014. Не изменилось ничего, кроме суммы доходов — 1 миллион 707 тысяч. Это, кстати, больше, чем годовой доход главы администрации. Виктор Емец тогда заработал 1 миллион 365 тысяч.

В 2015 доходы стали немного меньше — 1 миллион 586 тысяч. В плане собственности ничего не изменилось.

За 2016 год Олег Болоховец заработал 1 миллион 688 тысяч, и эта цифра снова больше доходов руководителя — Виктора Емца. Все те же Highlander и все те же 2/3 квартиры.

И, наконец, данные за 2017 год: 1 миллион 646 тысяч. Супруга Олега Валерьевича также во все эти годы также не имела больших доходов: в декларации значились суммы от 19 до 242 тысяч рублей. Ей принадлежит 1/3 квартиры площадью 77,9 квадратных метров. Информации об автомобилях в декларации нет.

Олег Болоховец назначен исполняющим обязанности главы до того момента, как в ходе конкурса будет избран новый руководитель. Скорее всего, он состоится этим летом. Однако не исключено, что Олег Валерьевич будет баллотироваться на эту должность в числе других претендентов.