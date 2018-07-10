В пятнадцатиэтажке на Газовиков из-за неисправной проводки сгорела комната

Доктора и спасатели уехали на следующие вызовы спустя 10 минут после прибытия по нужному адресу

В минувший понедельник, 9 июля, в Заречном произошёл пожар на первом этаже высотки. Соседи сразу вызвали скорую и спасателей, однако их помощь владельцам задымленного помещения не потребовалась.

Сергей Юсько. — Вызов нам поступил в 21:45, на место сразу выехали 8 машин спецтехники и трое человек личного состава. Возгорание владельцы квартиры сумели самостоятельно ликвидировать до нашего прибытия. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огнем повреждены два квадратных метра жилой площади, в том числе — личные вещим хозяев квартиры: шторы, мебель, — рассказал 72.ru начальник пресс-службы областного МЧС

Очевидцы предложили, что жильцам высотки потребовалась эвакуация. И оказались не правы

Не пришлось эвакуировать и жителей пятиэтажки на Спорта, 93, где в прошлую пятницу загорелась квартира на верхнем этаже. В причинах возгорания разбираются дознаватели.