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В пятнадцатиэтажке на Газовиков из-за неисправной проводки сгорела комната
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В пятнадцатиэтажке на Газовиков из-за неисправной проводки сгорела комната 

72.ru 6 часов назад
Фото: 72.ru
Доктора и спасатели уехали на следующие вызовы спустя 10 минут после прибытия по нужному адресу
В минувший понедельник, 9 июля, в Заречном произошёл пожар на первом этаже высотки. Соседи сразу вызвали скорую и спасателей, однако их помощь владельцам задымленного помещения не потребовалась.
— Вызов нам поступил в 21:45, на место сразу выехали 8 машин спецтехники и трое человек личного состава. Возгорание владельцы квартиры сумели самостоятельно ликвидировать до нашего прибытия. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огнем повреждены два квадратных метра жилой площади, в том числе — личные вещим хозяев квартиры: шторы, мебель, — рассказал 72.ru начальник пресс-службы областного МЧС Сергей Юсько.
Очевидцы предложили, что жильцам высотки потребовалась эвакуация. И оказались не правы
Не пришлось эвакуировать и жителей пятиэтажки на Спорта, 93, где в прошлую пятницу загорелась квартира на верхнем этаже. В причинах возгорания разбираются дознаватели.
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