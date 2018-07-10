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Чиновникам Ростова не понравился инвестор Темерницкой набережной
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Чиновникам Ростова не понравился инвестор Темерницкой набережной 

Ростовские Вести 7 часов назад
Администрация Ростова-на-Дону в лице ДИЗО подала в суд на инвестора Темерницкой набережной. Как пишет «Ъ-Юг» власти Ростова посчитали, что инвестор незаконно получил в аренду земельный участок у Росимущества, который относится к муниципальной, а не федеральной собственности. Суд уже наложил арест на спорный объект по требованию стороны истца. По данным источника издания в администрации не верят, что бизнесмен Тигран Казарян в силах реализовать проект инвестиционный проект стоимость в 4,5 млрд рублей. На спорном земельном участке к 2025 годы должны были построить комплекс отелей, провести реконструкцию санатория «Надежда» обустроить два пешеходных моста.
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