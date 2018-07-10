Заключение о соответствии выдано жилому дому на 170 квартир в составе ЖК «Полет» в Ногинске

Заключение о соответствии (ЗОС) выдано жилому дому на 170 квартир в составе ЖК «Полет» в Ногинске , сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его главу Артура Гарибяна.

«После завершения итоговой проверки и устранения замечаний многоквартирному жилому дому в составе ЖК «Полет» на ул. Аэроклубная в Ногинске выдано ЗОС построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Площадь двухсекционного 17-этажного дома со встроенными помещениями составляет 10 тыс. 816 кв. м. Дом рассчитан на 170 квартир, из них: 87 однокомнатных, 70 двухкомнатных, 13 трехкомнатных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь квартир составляет 7 тыс. 149 кв. м. На первом этаже располагается зона нежилых помещений торгового назначения. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, выполнено озеленение, обустроено парковочное пространство. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан.

«Объект готов к вводу в эксплуатацию», — добавил А. Гарибян.

Застройщиком новостройки выступает ООО «Инвестиционная строительная компания „ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ“. Финансирование осуществлялось за счет средств инвестора.