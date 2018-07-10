5 недостатков типовой квартиры, которые нужно исправить

Владельцы типовых квартир сталкиваются с одними и теми же проблемами: коммуникации не в лучшем состоянии, а звукоизоляции нет вообще. Что еще нужно исправить в «панельке» или хрущевке, рассказал архитектор Руслан Кирничанский в своем блоге «Дневник архитектора».

Большая проблема в типовых домах — инженерные системы. В старых домах трубы уже «отжили» свой век, а в новых застройщики используют обычный полипропилен, чтобы сделать строительство дешевле. Все это необходимо заменить во время ремонта. Я советую применять армированный полипропилен и для горячей, и для холодной воды. Такие трубы с большей вероятностью выдержат гидроудар и не реагируют на высокие температуры.

В первых серийных домах делали алюминиевую проводку, но сейчас используют более надежный и качественный материал — медь.

Во время ремонта лучше всего полностью заменить электрическую сеть: нет гарантии, что застройщик правильно развел розетки на группы и напряжение распределено грамотно.

Договоритесь с энергетической компанией и заведите вводной кабель в квартиру, и уже в квартире разместите электрический щиток и сделайте разводку. Новые провода лучше всего спрятать под потолком из ГКЛ — это позволит иметь к ним доступ при необходимости и сделать выходы для светильников в нужных местах.

Не соглашайтесь на предложение строителей «спрятать провода в потолок» и не позволяйте им штробить верхнюю плиту перекрытия или делать горизонтальные штробы в стенах. Плита перекрытия и несущие стены — это капитальные конструкции, которые распределяют нагрузки здания, поэтому их нельзя разрушать.

Еще одна частая проблема — нарушение звукоизоляции. Чтобы исправить это, предусмотрите слой звукоизоляции в стяжке и сделайте шумоизоляцию потолков.

Если в вашем доме уже сделана стяжка, для подложки под паркетную доску используйте пробку — она защищает конструкции от передачи структурных шумов. Откажитесь от идеи использовать натяжные потолки — они не только не экологичные, но и работают как звуковая мембрана.

По нормам пожарной безопасности, двери должны открываться в квартиру. Но в таком случае в квартиру легче попасть злоумышленникам, поэтому владельцы квартир часто делают открывание в другую сторону.

Прежде чем заказывать новую дверь, убедитесь, что в открытом виде она не будет блокировать двери соседей и не будет мешать при эвакуации. Во время ЧП важна каждая секунда, поэтому лучше заранее об этом подумать.

Деревянные окна замените на стеклопакеты — они надежнее и защищают от городского шума.

Проблемы часто случаются с установкой и герметизацией. Пригласите грамотного специалиста и обсудите с ним качество окон и герметизацию — он сможет исправить ошибки строителей, и замена стеклопакетов не потребуется.

Иллюстрации: дизайн-проекты Руслана Кирничанского.