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Обманутых дольщиков в Хабаровском крае будут бесплатно консультировать юристы
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Обманутых дольщиков в Хабаровском крае будут бесплатно консультировать юристы 

ТАСС 8 часов назад
ХАБАРОВСК, 10 июля. /ТАСС/. Бесплатная юридическая помощь будет оказываться жителям Хабаровского края — участникам долевого строительства проблемных домов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в качестве краевого закона, сообщает во вторник пресс-служба законодательной думы региона.
"Рассчитывать на бесплатные юридические услуги смогут пострадавшие граждане, участвующие в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах на территории края", — говорится в сообщении.
Помощь обманутым дольщикам будет оказываться в виде правового консультирования в устной и письменной формах для составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов. Бесплатно такие услуги будут предоставляться жителям края, для которых дом, строящийся с долевым участием, будет являться единственным жильем в собственности либо, если имеющееся жилье по площади менее нормы.
Законопроектом дополнят одну из статей действующего регионального закона «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью». Категории граждан, имеющих право на такую помощь, будут расширены. Законопроект рекомендован к принятию в качестве краевого закона.
По итогам 2017 года площадь объектов незавершенного жилищного строительства на территории края составила 1,177 млн кв. м, более 1 млн кв. м расположено в Хабаровске. Проблемными на сегодня являются 38 объектов площадью 588 тыс. кв. м. Ситуация с обманутыми дольщиками в регионе обсуждалась в июне на совещании при генпрокуроре РФ Юрии Чайке, особое внимание уделялось объектам «Главного военно-строительного управления №6» (бывшего "Дальспецстроя"). Предприятие должно сдать восемь домов, строящихся с участием долевого строительства.
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