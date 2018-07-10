Обманутых дольщиков в Хабаровском крае будут бесплатно консультировать юристы

ХАБАРОВСК , 10 июля. / ТАСС /. Бесплатная юридическая помощь будет оказываться жителям Хабаровского края — участникам долевого строительства проблемных домов. Соответствующий законопроект рекомендован к принятию в качестве краевого закона, сообщает во вторник пресс-служба законодательной думы региона.

"Рассчитывать на бесплатные юридические услуги смогут пострадавшие граждане, участвующие в долевом строительстве жилых помещений в многоквартирных домах на территории края", — говорится в сообщении.

Помощь обманутым дольщикам будет оказываться в виде правового консультирования в устной и письменной формах для составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов. Бесплатно такие услуги будут предоставляться жителям края, для которых дом, строящийся с долевым участием, будет являться единственным жильем в собственности либо, если имеющееся жилье по площади менее нормы.

Законопроектом дополнят одну из статей действующего регионального закона «О реализации отдельных полномочий Хабаровского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью». Категории граждан, имеющих право на такую помощь, будут расширены. Законопроект рекомендован к принятию в качестве краевого закона.