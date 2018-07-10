Малоэтажное строительство нагрузили необоснованными запретами

Минэкономразвития России подготовило отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия на законопроект, разработанный Минстроем России . Документ устанавливает порядок строительства и эксплуатации домов блокированных и малоэтажных жилых комплексов. Проект акта дает юридическое определение понятиям «жилой дом блокированный», «малоэтажный жилой комплекс», «многоквартирный дом», «блокированная жилая застройка» и устанавливает порядок управления такими объектами.

В рамках подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия Минэкономразвития провело публичные консультации с региональными властями, предпринимателями и экспертами отрасли. Ведомство в целом считает обоснованной необходимость регулирования данной сферы. Но видит в документе риски возникновения избыточной финансовой нагрузки на предпринимателей, а также необоснованных запретов и ограничений для физических и юридических лиц.

В частности, в законопроекте устанавливается, что строительство блокированных жилых домов может осуществляться на одном общем земельном участке, при этом до их ввода в эксплуатацию каждый дом должен иметь свой отдельный земельный участок. Необходимость проводить такое межевание приведет к дополнительным затратам застройщиков. Так, при расчете на 50 объектов блокированной жилой застройки, каждый из которых состоит из 8 домов, дополнительные расходы на межевание территории могут составить порядка 15 млн руб.

Кроме того, ряд положений законопроекта содержит противоречащие друг другу нормы в части определения понятия «дом блокированный». Из законопроекта не ясно, должен ли такой дом иметь отдельный фундамент, может ли один такой дом сдаваться в эксплуатацию, когда примыкающий к нему дом находится на стадии строительства, есть ли у собственников общее имущество.