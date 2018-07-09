Беглый алиментщик сдал квартиру приставу и попался

Уклоняющегося от алиментов жителя Тамбовской области задержали судебные приставы после того, как мужчина сдал в наем одному из них свою квартиру. Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по региону, общая сумма долга нерадивого отца составила 150 тысяч рублей.

Мужчина через Avito сдавал свою квартиру посуточно до тех пор, пока не привлек внимания сотрудников ведомства.

Они позвонили ему по указанному в объявлении номеру, и договорились о встрече.

Алиментщик, к своему удивлению, вместо потенциального клиента встретился к судебными приставами, которые составили на него протокол о неуплате средств по содержанию детей.