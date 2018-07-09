Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м завершено в Домодедово

Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м завершили в мкр-не Южный городского округа Домодедово . Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Гипермаркету «Леруа Мерлен», возведенному в мкр-не Южный городского округа Домодедово, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Согласно проекту, на площади 16 тыс. 788 кв. м разместились торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. К одноэтажному зданию торгового центра пристроен блок технических помещений с инженерным оборудованием, а также навесы над зоной доставки и погрузочно-разгрузочной зоной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки.

«Ввод в эксплуатацию строительного гипермаркета создаст 400 новых рабочих мест», — заключили в ведомстве.