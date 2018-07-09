Ещё
Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м завершено в Домодедово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м завершено в Домодедово 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Строительство гипермаркета площадью почти 17 тыс. кв. м завершили в мкр-не Южный городского округа Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Гипермаркету «Леруа Мерлен», возведенному в мкр-не Южный городского округа Домодедово, выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Согласно проекту, на площади 16 тыс. 788 кв. м разместились торговые залы, складские, административные и вспомогательные помещения. К одноэтажному зданию торгового центра пристроен блок технических помещений с инженерным оборудованием, а также навесы над зоной доставки и погрузочно-разгрузочной зоной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в проекте учтены требования беспрепятственного и удобного передвижения маломобильной категории граждан. На прилегающей территории предусмотрено размещение парковки.
«Ввод в эксплуатацию строительного гипермаркета создаст 400 новых рабочих мест», — заключили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Мосгосстройнадзор: Число нарушений на столичных стройках в январе-июне снизилось на 14% - до 20,7 тыс. Суд признал банкротом пять «дочек» компании-застройщика Urban Group Старинный особняк с мезонином в Басманном районе отреставрирует инвестор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог179
Немец устроил дебош в центре Петербурга25
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA154
Проценты по кредитам перейдут по наследству137
В кассовых чеках увидели смертельную опасность13
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение