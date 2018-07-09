Ещё
Почти 50 объектов коммерческой недвижимости в ЮВАО планируется реализовать на аукционах в июле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 50 объектов коммерческой недвижимости в ЮВАО планируется реализовать на аукционах в июле 

Префектура Юго-Восточного административного округа 16 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Больше всего объектов коммерческой недвижимости, которые планируется реализовать на столичных аукционах в июле, расположено в Юго-Восточном округе.
В нашем округе размещено 48 из предлагаемых на аукционах лотов. Это практически четверть от всех городских предложений. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике, большинство объектов расположено на первых этажах жилых домой и имеют отдельный вход. Площадь объектов составляет от 20 до 1 000 квадратных метров, а наибольшей популярностью пользуются объекты, площадь которых превышает 150 квадратных метров (это порядка половины всех городских предложений).
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
Первый участок Кожуховской линии метро «поедет» до конца года Водительские удостоверения можно оформить уже в двух МФЦ в ЮВАО Субботней ночью в столице пройдет Ночной велопарад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог181
Немец устроил дебош в центре Петербурга26
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA155
Проценты по кредитам перейдут по наследству138
В кассовых чеках увидели смертельную опасность13
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение