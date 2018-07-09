Почти 50 объектов коммерческой недвижимости в ЮВАО планируется реализовать на аукционах в июле

Больше всего объектов коммерческой недвижимости, которые планируется реализовать на столичных аукционах в июле, расположено в Юго-Восточном округе.

В нашем округе размещено 48 из предлагаемых на аукционах лотов. Это практически четверть от всех городских предложений. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента по конкурентной политике, большинство объектов расположено на первых этажах жилых домой и имеют отдельный вход. Площадь объектов составляет от 20 до 1 000 квадратных метров, а наибольшей популярностью пользуются объекты, площадь которых превышает 150 квадратных метров (это порядка половины всех городских предложений).