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Облбюджет выделил Тольятти дополнительные средства на ремонт дорог
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Облбюджет выделил Тольятти дополнительные средства на ремонт дорог 

Волга Ньюс 16 часов назад
В частности, 20,2 млн руб. направят на ремонт автодороги от ул. Фермерской до границы городского округа Тольятти (дорога на с. Подстепки). Остальная сумма в размере 5,1 млн руб. потребуется для ремонта дворовых территорий и внутриквартальных проездов Комсомольского района по следующим адресам:
ул. Куйбышева,12;
ул. Куйбышева, 16;
ул. Громовой, 12;
ул. Макарова, 1 ул. Никонова, 2;
ул. Гидротехническая, 7;
ул. Макарова, 5.
В настоящее время специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта готовят техническую документацию на ремонт указанных объектов, после чего работы будут выставлены на аукцион. Общая площадь ремонта составит 14,5 тыс. кв. метров.
Напомним, в 2018 г. в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тольятти ремонтируют семь участков магистралей общей площадью 290 тыс. кв. м на сумму 690,8 млн руб. : ул. Свердлова, б-р Здоровья, Ленинский пр-т, ул. Жукова, ул. Горького, ул. Ленина, ул. Лесная. На ремонт 49 внутриквартальных объектов направлено 268,8 млн рублей.
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