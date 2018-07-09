Облбюджет выделил Тольятти дополнительные средства на ремонт дорог

В частности, 20,2 млн руб. направят на ремонт автодороги от ул. Фермерской до границы городского округа Тольятти (дорога на с. Подстепки). Остальная сумма в размере 5,1 млн руб. потребуется для ремонта дворовых территорий и внутриквартальных проездов Комсомольского района по следующим адресам:

ул. Куйбышева,12;

ул. Куйбышева, 16;

ул. Громовой, 12;

ул. Макарова, 1 ул. Никонова, 2;

ул. Гидротехническая, 7;

ул. Макарова, 5.

В настоящее время специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта готовят техническую документацию на ремонт указанных объектов, после чего работы будут выставлены на аукцион. Общая площадь ремонта составит 14,5 тыс. кв. метров.

Напомним, в 2018 г. в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тольятти ремонтируют семь участков магистралей общей площадью 290 тыс. кв. м на сумму 690,8 млн руб. : ул. Свердлова, б-р Здоровья, Ленинский пр-т, ул. Жукова, ул. Горького, ул. Ленина, ул. Лесная. На ремонт 49 внутриквартальных объектов направлено 268,8 млн рублей.