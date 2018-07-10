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В 2018 году на Тамбовщине капитально отремонтируют 292 многоэтажки
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В 2018 году на Тамбовщине капитально отремонтируют 292 многоэтажки 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В этом году в Тамбовской области капитально отремонтируют 292 дома в 32 муниципалитетах, сообщила пресс-служба облправительства.
По сравнению с прошлым годом, число многоэтажек, включенных в программу, выросло почти вдвое. На эти цели из бюджета области выделили более 666 млн рублей.
Самым востребованным является ремонт кровли. В этом году крыши отреставрируют в 145 многоквартирных домах. В 93 многоэтажках проведут ремонт инженерных систем, а в 26 домах обновят фасады. Кроме того, в рамках программы заменят 91 лифт в 23 жилых домах.
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