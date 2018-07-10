Для завершения росписи и золочения Благовещенского собора в Воронеже найдут спонсора 

На работы требуется ещё 104 млн рублей. Для завершения строительных и художественных работ в Благовещенском кафедральном соборе, начатых в 2013 году, понадобится ещё около 104 млн рублей. Об этом главе Воронежской области Александру Гусеву сообщил епископ Россошанский и Острогожский Андрей в понедельник, 9 июля. У благотворительного «Фонда Святителя Митрофания» денег на завершение работ нет, поэтому врио губернатора поручил найти спонсора. Только после этого художники смогут составить план-график с учётом будущего финансирования и придерживаться заявленных сроков — роспись собора планируют завершить к 2019 году. Работы начали ещё осенью 2013 года. На сегодняшний день завершена роспись на 6,5 тыс. кв. м, золочение — на 450 кв. м. Художникам предстоит расписать ещё 3 тыс. кв. м внутренней поверхности собора и провести золочение на 150 кв. м. Кроме того, зданию собора требуется строительная экспертиза и ремонт стилобата.
Строительство Благовещенского собора длилось более 10 лет и завершилось только в 2013 году. После художники приступили к росписи храма. Первоначально стоимость работ оценивали в 157 млн рублей. Деньги собирал благотворительный «Фонд Святителя Митрофания», который помогал финансировать и строительство. Роспись планировали закончить до конца 2016-го. Дарья Крымова Фото — правительство Воронежской области