Ещё
Для завершения росписи и золочения Благовещенского собора в Воронеже найдут спонсора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для завершения росписи и золочения Благовещенского собора в Воронеже найдут спонсора 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
На работы требуется ещё 104 млн рублей. Для завершения строительных и художественных работ в Благовещенском кафедральном соборе, начатых в 2013 году, понадобится ещё около 104 млн рублей. Об этом главе Воронежской области Александру Гусеву сообщил епископ Россошанский и Острогожский Андрей в понедельник, 9 июля. У благотворительного «Фонда Святителя Митрофания» денег на завершение работ нет, поэтому врио губернатора поручил найти спонсора. Только после этого художники смогут составить план-график с учётом будущего финансирования и придерживаться заявленных сроков — роспись собора планируют завершить к 2019 году. Работы начали ещё осенью 2013 года. На сегодняшний день завершена роспись на 6,5 тыс. кв. м, золочение — на 450 кв. м. Художникам предстоит расписать ещё 3 тыс. кв. м внутренней поверхности собора и провести золочение на 150 кв. м. Кроме того, зданию собора требуется строительная экспертиза и ремонт стилобата.
Строительство Благовещенского собора длилось более 10 лет и завершилось только в 2013 году. После художники приступили к росписи храма. Первоначально стоимость работ оценивали в 157 млн рублей. Деньги собирал благотворительный «Фонд Святителя Митрофания», который помогал финансировать и строительство. Роспись планировали закончить до конца 2016-го. Дарья Крымова Фото — правительство Воронежской области
Вести Воронеж: последние новости
Стало известно, кто из воронежцев выиграл в лотерею дом у моря «Инстеп» получил разрешение на строительство двух высоток в воронежском «Смарт-квартале» В Воронеже утвердили проект застройки намывной территории вдоль водохранилища
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог175
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA161
Немец устроил дебош в центре Петербурга26
Проценты по кредитам перейдут по наследству139
ВКС России подняли в небо более 50 самолетов28
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
00:59
В Сети поиздевались над Максаковой с тарелкой
Шоу-бизнес
03:19
В Британии назначили нового главу МИД
Европа В мире
00:59
«Танцующий миллионер» нарушил российские законы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение