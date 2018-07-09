Девелопер планирует расчистить под жилье территорию бывшего завода в Люблине до конца года

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Девелопер ГК «ПИК» рассчитывает демонтировать строения бывшего Литейно-механического завода в столичном районе Люблино под строительство жилья до конца 2018 года. Пока на этой территории продолжают работать некоторые из прежних арендаторов, заявили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

Газета «Коммерсантъ» в феврале 2018 года сообщала, что ГК «ПИК» купил 60 га, принадлежавшие Литейно-механическому заводу (ЛМЗ) в Люблине. Примерно в середине лета жители этого района в социальных сетях начали жаловаться на то, что в один из цехов этого завода свозится мусор. В понедельник в интернете была опубликована фотография, на которой видно образовавшиеся многометровые навалы коммунальных отходов внутри помещений, два самосвала и экскаватор.

"ПИК" не выкупал территорию ЛМЗ. Став fee-девелопером жилого проекта на этой территории несколько месяцев назад, «ПИК» в срочном порядке расторг все договоры аренды. Некоторые предприятия продолжают работать, но до конца текущего года территория будет полностью очищена под строительство нового жилого проекта. Пока некоторые арендаторы еще остаются на территории и продолжают свою деятельность, ПИК установил на площадке систему нейтрализации неприятного запаха", — заявили в пресс-службе компании.

В «ПИК» добавили, что планируют утилизировать все отходы, которые останутся на территории после ухода недобросовестных арендаторов. «Здание завода идет под снос. В настоящий момент работы по демонтажу освобожденных от арендаторов зданий уже ведутся», — отметили в компании.