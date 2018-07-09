Власти Мурманской области сделают перерасчет владельцам квартир с электрическим обогревом

МОСКВА , 9 июля. / ТАСС /. Жители Мурманской области , которые перевели квартиры на электрообогрев, будут платить за отопление не в полном объеме. Кроме того, при обращении в Мурманэнергосбыт они смогут получить перерасчет платежей, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства по итогам оперативного совещания.

"Согласно решению собственникам жилых и нежилых помещений, в установленном порядке отключенных от централизованного отопления и переведенных на альтернативное отопление, не будут предъявляться требования об оплате услуг по отоплению в полном объеме", — приводят в пресс-службе слова первого замгубернатора Алексея Тюкавина . Добавляется, что «с июня 2018 года при обращении с заявлением в АО „Мурманэнергосбыт“ всем имеющим законные основания будет сделан перерасчет со дня вступления в силу предписания управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области».

В сообщении поясняется, что мера касается жителей Кандалакшского района, Североморска , Умбы, Мурмаши

По данным пресс-службы, при расчете платежей для таких квартир будет учитываться потребление электрической энергии по квартире, утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг «отопление» и «электроснабжение» и количество проживающих.