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Власти Мурманской области сделают перерасчет владельцам квартир с электрическим обогревом
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Власти Мурманской области сделают перерасчет владельцам квартир с электрическим обогревом 

ТАСС 17 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Жители Мурманской области, которые перевели квартиры на электрообогрев, будут платить за отопление не в полном объеме. Кроме того, при обращении в Мурманэнергосбыт они смогут получить перерасчет платежей, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства по итогам оперативного совещания.
"Согласно решению собственникам жилых и нежилых помещений, в установленном порядке отключенных от централизованного отопления и переведенных на альтернативное отопление, не будут предъявляться требования об оплате услуг по отоплению в полном объеме", — приводят в пресс-службе слова первого замгубернатора Алексея Тюкавина. Добавляется, что «с июня 2018 года при обращении с заявлением в АО „Мурманэнергосбыт“ всем имеющим законные основания будет сделан перерасчет со дня вступления в силу предписания управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области».
В сообщении поясняется, что мера касается жителей Кандалакшского района, Североморска, Умбы, Мурмаши.
По данным пресс-службы, при расчете платежей для таких квартир будет учитываться потребление электрической энергии по квартире, утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг «отопление» и «электроснабжение» и количество проживающих.
Сообщается, что ранее вопрос обсуждался в рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации. «Кроме того, губернатор Марина Ковтун уже обращалась в адрес руководителя Минстроя России с просьбой ускорить подготовку постановления правительства Российской Федерации, содержащего необходимый порядок расчета», — говорится в сообщении.
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