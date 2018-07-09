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ВС подтвердил незаконность дарения Тельманом Исмаиловым квартиры внуку
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ВС подтвердил незаконность дарения Тельманом Исмаиловым квартиры внуку 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Верховный суд (ВС) России согласился с выводами трех нижестоящих инстанций, которые признали незаконным дарение бывшим владельцем Черкизовского рынка, основателем группы АСТ бизнесменом Тельманом Исмаиловым пятикомнатной квартиры на Кутузовском проспекте Москвы своему несовершеннолетнему внуку.
Как следует из опубликованного определения ВС РФ, суд отклонил кассационную жалобу родившегося во Франции внука Исмаилова — Тельмана 2005 года рождения — в лице его законного представителя (отца) Алекпера Тельман оглы Исмаилова, в которой они просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.
"Разрешая спор, суды… исходили из того, что оспариваемая сделка опосредовала отчуждение должником квартиры в пользу своего внука в преддверии банкротства, то есть сделка была направлена на вывод имущества от обращения взыскания кредиторами… Доводы заявителя кассационной жалобы направлены на переоценку представленных доказательств, выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в судебном заседании", — говорится в определении ВС РФ.
Арбитраж Московской области в сентябре 2017 года по требованию финансового управляющего объявленного банкротом Исмаилова Валерия Кубелуна признал недействительными сделки дарения двух смежных квартир — пяти— и шестикомнатной — общей площадью 292 квадратных метра внуку и обязал Тельмана Исмаилова-младшего вернуть жилье в конкурсную массу деда.
Как установил суд, квартиры принадлежали Исмаилову-старшему с 1998 года, в августе 2013 года он подарил их внуку. Суд отметил, что на момент совершения сделок дарения обязательства Исмаилова по выданным им поручительствам составляли около 734 миллионов долларов, а собственные заемные и кредитные обязательства — еще более 102 миллионов долларов.
В то же время, указал суд, общая стоимость имущества Исмаилова «при самой позитивной оценке» не превышала 696 миллионов рублей, что свидетельствовало о наличии у него признаков неплатежеспособности.
Суд пришел к выводу, что отчуждение должником ликвидного имущества своим родственникам при наличии существенной задолженности по обязательствам было направлено на сокрытие этого имущества от кредиторов, что является злоупотреблением правом. При этом арбитраж отклонил довод должника о том, что квартиры являются единственным жильем внука Исмаилова. Суд выяснил, что у его отца Алекпера Исмаилова есть в собственности квартира на улице Русаковской.
В определениях суда также отмечается, что в период с апреля 2014 года по октябрь 2016 года Алекпером Исмаиловым были отчуждены третьим лицам два жилых дома и квартира в Подмосковье и еще одна шестикомнатная квартира в том же доме на Кутузовском проспекте, а самим Тельманом Исмаиловым-старшим в преддверии банкротства — два жилых дома в Подмосковье.
Подмосковный арбитраж в марте 2017 года признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Суд утвердил финансовым управляющим должника Кубелуна. Первую процедуру банкротства Исмаилова — реструктуризацию долгов — суд в августе 2016 года ввел по заявлению БМ-Банка, входящего в группу ВТБ. В ноябре Басманный суд Москвы заочно арестовал Исмаилова по делу об организации двух убийств, он объявлен в международный розыск.
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