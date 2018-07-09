Вступил в силу закон о бессрочной приватизации арендуемых объектов

Федеральный закон 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» подписан президентом, официально опубликован и теперь вступил в законную силу.

Действовавший с 2008 года закон 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения…» существенно расширен. Теперь там отсутствует привязка ко времени заключения арендного договора. Отныне предприниматель, арендующий городское или муниципальное имущество не менее двух лет, вправе подать заявление на приватизацию. После трёх лет аренды можно оформить право собственности на объекты, включённые в перечень имущества, предназначенного для малого и среднего бизнеса.

Закон предоставляет возможность возможность подать заявление на приватизацию повторно тем, кто не подписал договор купли-продажи, предложенный властями. Эта норма действует только для объектов, по которым договор аренды ещё действует.