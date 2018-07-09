Почти 33 тыс. квадратных метра дорог отремонтировали в Нижнем Новгороде

Почти 33 тыс. квадратных метров дорог отремонтировали в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижнем Новгороде, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на городскую администрацию.

«Помимо уже введенной в эксплуатацию дороги в районе улиц Самаркандской, Советской и Стрелки, полностью отремонтированы, а, значит, установлен бортовой камень и заасфальтированы тротуары, дороги на четырех улицах Ленинского района, а также участок от улицы Переходникова до улицы Львовской, въезд в город на улице Федосеенко и участки дороги по Ванеева — от улицы Белинского до переулка Прудный, от улицы Надежды Сусловой до улицы Рокоссовского», — рассказали в дорожном департаменте города.

На попавших в программу объектах установили около 25 тыс. погонных метров бортового камня, выполнили работы по устройству 32,78 тыс. «квадратов» покрытия проезжей части, отремонтировали почти 41 тыс. квадратных метров покрытия тротуаров. Дорожное полотно на 16 участках полностью отфрезеровано, на 8 объектах вдоль проезжей части установлен бортовой камень.