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Жителей треснувшего дома в Петербурге переселят
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Жителей треснувшего дома в Петербурге переселят 

360tv.ru 18 часов назад
Несущая стена жилого дома в Петербурге рухнула во время ремонтных работ. Двенадцать жителей переселят, остальным придется вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил сайт FlashNord.
Жильцы квартир, которые находятся выше третьего этажа будут расселены. При этом большая часть людей уже нашли себе временное жилище.
Сообщается, что всего в здании прописаны 137 человек, а в части, где произошло крушение — 75 человек.
Жители не раз жаловались на состояние дома, однако реконструкцию здания не проводили.
По словам сотрудников городского Фонда капитального ремонта, разрушенную стену нужно полностью восстанавливать. Строительство уже начали, однако сумма работ пока неизвестна.
Вертолет упал на жилой дом в США. Погиб как минимум один человек.
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