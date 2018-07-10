Коммунальщики проложат 250 метров водовода в поселке Поливановка

В настоящее время компанией «Концессии водоснабжения — Саратов» приобретены необходимые материалы, специалисты приступили к вскрышным работам. Предполагается проложить порядка 250 метров современной полиэтиленовой трубы, сообщает пресс-служба компании.

Путем перераспределения объемов воды будет стабилизировано водоснабжение улиц Березовая, Подлесная, Спортивная.

Кроме оперативных мер, инвестиционной программой ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» на 2018-2020 гг. предусмотрен ремонт насосной станции «Поливановская» на сумму более 77 млн руб. В ходе реконструкции на объекте будет установлено современное оборудование, позволяющее обеспечивать микрорайон питьевой водой в необходимом объеме. В период 2019-2020 гг. запланировано строительство 6 км магистрального водопровода диаметром d1000, который соединит насосные станции «Вольская» и «Поливановская», а также обеспечит в необходимом объеме бесперебойное водоснабжение абонентов Ленинского района. Стоимость данных строительных работ, предусмотренных инвестиционной программой ООО «КВС», составит 409 млн рублей.