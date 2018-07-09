Прекращен инвестиционный проект по строительству промышленных объектов в САО

Инвестор не будет застраивать территорию домостроительного комбината № 7, который расположен на Вагоноремонтной улице в САО. Ранее здесь планировалось возвести промышленные объекты II и III класса вредности. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

— Инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды участка, по которым планировавшееся строительство будет отменено по соглашению сторон, — сказал Тимофеев.