Прекращен инвестиционный проект по строительству промышленных объектов в САО 

Инвестор не будет застраивать территорию домостроительного комбината № 7, который расположен на Вагоноремонтной улице в САО. Ранее здесь планировалось возвести промышленные объекты II и III класса вредности. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
— Инвестор обратился с просьбой внести изменения в договор аренды участка, по которым планировавшееся строительство будет отменено по соглашению сторон, — сказал Тимофеев.
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила прекращение инвестпроекта. (мю)