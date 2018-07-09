Москва поставила ипотечный рекорд. Студию в столице уже можно купить за 3 миллиона рублей

За полгода в столице зарегистрировано 37.869 договоров ипотеки, что на 74 процента больше, чем в первом полугодии 2017 года (21.713), и в два раза больше, чем в январе-мае 2016 года (18 628).

Об этом сообщила пресс-служба Росреестра по Москве. Определенный рост показал и рынок долевого строительства: плюс 42 процента за полгода по сравнению с тем же периодом 2017-го.

Очевидно, что рекордный интерес к ипотеке объясняется снижением ставок, упавших за прошедший год в среднем на 2 процентных пункта. Помогло, по словам экспертов, и нагнетание страстей:

— 1 июля вступили поправки в законодательство о долевом строительстве, — объяснила «Вечерней Москве» Юлия Рышкина, специалист информационно-аналитического портала «Индикаторы рынка недвижимости». — Эту дату много и долго обсуждали, при этом немножко пугая людей мыслью, что после 1 июля все резко изменится. Поэтому некоторые покупатели решили поторопиться купить квартиры по старым правилам. Хотя, по сути, те проекты, которые успели вывести на рынок до «дня Х», будут еще долго продаваться по-старому. Кроме того, появилось много объектов по адекватным ценам, что тоже стимулирует людей оформлять ипотеку.

Однако, по мнению эксперта, рекордная тяга москвичей к жилищным кредитам вряд ли сильно оживит рынок недвижимости:

— Весь последний год спрос на первичку действительно отмечался хороший, — продолжает Юлия. — Но здесь нужно понимать, что это не какой-то новый спрос из-за внезапно улучшившихся финансовых возможностей покупателей, а это следствие перетекания интереса со вторички на первичку и из Подмосковья Москву . Потому что из-за снижения минимального бюджета, который необходим для покупки квартиры, многие люди, которые раньше могли рассчитывать только на жилье в области, теперь могут себе позволить квартиру в Москве, пусть и меньшей площади. Небольшие маленькие студии в столице уже можно купить за 3 миллиона рублей, чего раньше и вообразить было нельзя (в столице таких предложений не было в принципе). Кроме того, надо отметить и то, что по рынку спрос распределяется неравномерно: выигрывают проекты, которые предлагают нормальный, качественный продукт по адекватным ценам, а продажи тех, что выводились на рынок на его росте (по заоблачным ценам) по-прежнему стоит.

Еще одна приятная новость — наша резко вспыхнувшая любовь к ипотеке вряд ли повлияет на цены:

— Уж в ближайшие три года — точно, — говорит Юлия Рышкина. — Причина — в отсутствии дефицита. Если раньше высокие цены на жилье в Москве были обеспечены благоприятной экономической ситуацией и тем, что у некоторых появились шальные деньги, заработанные на фоне роста экономики, то сейчас таких людей практически не осталось. Жилье сейчас покупают в основном те, кому реально надо решить свой квартирный вопрос, причем максимально бюджетно. В условиях заметно выросшего предложения предпосылок для увеличения цен нет, так что у покупателей есть время для того, чтобы собраться с мыслями и неспешно выбрать себе квартиру мечты.

10 самых дешевых районов по минимальной стоимости 1 кв. м в июне 2018 года

Лосиноостровский: пятикомнатная квартира площадью 113,8 кв. м в ЖК «Ты и Я» по 100 018 руб. за кв. м Западное Дегунино: двухкомнатная квартира площадью 63 кв. м в ЖК «На Базовской» по 101 333 руб. за кв. м Чертаново Южное: трехкомнатная квартира площадью 88,64 кв. м в ЖК «Лесопарковый» по 106 677 руб. за кв. м Марьино: двухкомнатная квартира площадью 63,8 кв. м в ЖК «Домашний» по 105 907 руб. за кв. м Бирюлево Восточное: двухкомнатная квартира площадью 67,9 кв. м в ЖК «Загорье» по 111 000 руб. за кв. м Дмитровский: двухкомнатная квартира площадью 66,72 кв. м в ЖК «Город» по 113 571 руб. за кв. м Богородское : трехкомнатная квартира площадью 62,40 кв. м в ЖК «Преображение» по 115 795 руб. за кв. м Текстильщики: четырехкомнатная квартира площадью 118,9 кв. м в ЖК «Грани» по 120 000 руб. за кв. м Люблино: трехкомнатная квартира площадью 89,65 кв. м в ЖК «Влюблино» по 121 800 руб. за кв. м Северное Медведково: трехкомнатная квартира площадью 133,4 кв. м в ЖК SHIROKAYA по 123 220 руб. за кв. м 10 самых дешевых районов по минимальной стоимости квартиры в июне 2018 года

Гольяново: 3 354 750 руб. за студию площадью 18,9 кв. м в ЖК «Level Амурская»

Орехово-Борисово Южное: 3 639 360 руб. за студию площадью 20,3 кв. м в ЖК «Ясеневая, 14»

Дмитровский: 3 639 360 руб. за однокомнатную квартиру площадью 29,08 кв. м в ЖК «Город»

Люблино: 3 798 660 руб. за студию площадью 20,12 кв. м в ЖК «Влюблино»

Лосиноостровский: 3 802 920 руб. за однокомнатную квартиру площадью 29,5 кв. м в ЖК «Ты и Я»

Западное Дегунино: 3 846 420 руб. за студию площадью 25,14 кв. м в ЖК «Любовь и Голуби»

Текстильщики: 3 871 000 руб. за студию площадью 24,5 кв. м в ЖК «Грани»

Чертаново Южное: 3 881 490 руб. за студию площадью 22,54 кв. м в ЖК «Лесопарковый»

Отрадное : 4 075 520 руб. за студию площадью 19,9 кв. м в ЖК «Римского-Корсакова, 11»

Богородское: 4 098 660 руб. за однокомнатную квартиру площадью 22 кв. м в ЖК «Преображение»

10 самых дешевых районов по средней стоимости 1 кв. м в июне 2018 года

Бирюлево Восточное

Текстильщики

Марьино

Западное Дегунино

Чертаново Центральное

Дмитровский

Чертаново Южное

Южное Медведково

Лосиноостровский

Орехово-Борисово Южное

10 самых дешевых районов по средней стоимости квартиры в июне 2018 года

Средняя площадь квартир в предложении:

Люблино: 47,55 кв. м («Влюблино», «Атмосфера», «Люблинский»)

Текстильщики: 57,03 кв. м («Грани»)

Западное Дегунино: 53,58 кв. м («На Базовской», «Дуэт», «Селигер-Сити», «Любовь и Голуби»)

Марьино: 55,02 кв. м («Домашний»)

Очаково-Матвеевское: 42,99 кв. м («Мичурино-Запад»)

Орехово-Борисово Южное: 55,13 кв. м («Ясеневая, 14», «Ясный», «Орехово-Борисово»)

Гольяново: 55,11 кв. м («Level Амурская»)

Головинский: 47,71 кв. м («Водный»)

Бирюлево Восточное: 66,4 кв. м («Загорье»)

Царицыно: 47,88 кв. м («Лидер в Царицыно»)

По данным «ИРН-Консалтинг»

Рейтинги составлены без учета объемов предложения в проектах застройщиков, в отношении которых, по данным Москомстройинвеста, возбуждено дело о банкротстве, а также объектов, по которым нет точных данных.