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Госжилфонд РТ назвал условия получения квартир по соципотеке в ближайшие 3 года
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Госжилфонд РТ назвал условия получения квартир по соципотеке в ближайшие 3 года 

Казанский репортер 20 часов назад
Фото: Казанский репортер
164 участника программы социальной ипотеки в Татарстане получат квартиры в течение ближайших трех лет, сообщила пресс-служба Государственного жилищного фонда при президенте РТ. Из предварительного списка семьи переведены в Реестр. В Казани таких переведенных сотня, в Нижнекамске — 26, а в Набережных Челнах и Бугульминском районе — 10. Кроме того, в Реестр попали по четыре семьи из Нурлатского, Альметьевского и Верхнеуслонского районов республики, по три семьи — из Новошешминского и Лениногорского районов Татарстана. В фонде уверяют, что перевод в Реестр — это гарантия получения квартиры в ближайшие три года. Однако до 29 сентября 2018 года участникам программы следует заключить договоры социальной ипотеки в представительствах фонда на местах. Затем каждый месяц семьи будут вносить оговоренные суммы в рамках социальной ипотеки. В этом году сумма обязательного платежа зафиксирована на уровне 4 тысячи 34 рублей в месяц.
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