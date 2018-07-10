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В Омской области прокуратура помогла больному подростку получить квартиру
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В Омской области прокуратура помогла больному подростку получить квартиру 

Омск Здесь 6 часов назад
Фото: Омск Здесь
Долгое время ребенок жил в доме, который не отвечал санитарным и техническим нормам и был признан аварийным. Мама мальчика обратилась в прокуратуру Таврического района. С рождения у ее ребенка есть хроническое заболевание, по которому совместное проживание граждан в одной квартире невозможно. Несмотря на это администрация местного самоуправления не предпринимала никаких мер, чтобы исправить ситуацию.
Результаты прокурорской проверки показали, что подросток длительное время живет с мамой и бабушкой в аварийном жилье, которое еще в 2007 году было признано непригодным для проживания.
Прокуратура потребовала от местных властей обеспечить ребенка отдельным жильем, отвечающим всем необходимым требованиям.
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Семье несовершеннолетнего предоставили квартиру по договору социального найма.
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