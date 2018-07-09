164 семьи из РТ в течение трех лет получат жилье по соципотеке

Госжилфонд перевел 164 семьи, стоящие на очереди приобретения жилья по программе соципотеки, из предварительного списка в свободный, сообщает пресс-служба организации.

Среди них — 100 семей из Казани , 26 — из Нижнекамска , по 10 семей — из Набережных Челнов и Бугульминского района, по 4 — из Альметьевского, Верхнеуслонского и Нурлатского районов, по 3 семьи — из Лениногорского и Новошешминского районов.

В течение трех лет эти семьи гарантированно получат новое благоустроенное жилье. Для этого им необходимо до 29 сентября 2018 года заключить договоры соципотеки в межрегиональных представительствах Госжилфонд, после чего вносить минимальные платежи. В 2018 году сумма обязательного ежемесячного платежа составляет 4 034,47 руб.