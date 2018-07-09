Ещё
164 семьи из РТ в течение трех лет получат жилье по соципотеке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

164 семьи из РТ в течение трех лет получат жилье по соципотеке 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Госжилфонд перевел 164 семьи, стоящие на очереди приобретения жилья по программе соципотеки, из предварительного списка в свободный, сообщает пресс-служба организации.
Среди них — 100 семей из Казани, 26 — из Нижнекамска, по 10 семей — из Набережных Челнов и Бугульминского района, по 4 — из Альметьевского, Верхнеуслонского и Нурлатского районов, по 3 семьи — из Лениногорского и Новошешминского районов.
В течение трех лет эти семьи гарантированно получат новое благоустроенное жилье. Для этого им необходимо до 29 сентября 2018 года заключить договоры соципотеки в межрегиональных представительствах Госжилфонд, после чего вносить минимальные платежи. В 2018 году сумма обязательного ежемесячного платежа составляет 4 034,47 руб.
АиФ Казань: последние новости
Казанский кремль ежедневно решает, как не оставить «аварийщиков» на улице Когда долги предыдущих собственников переходят на новых жильцов? В Казани Россия и ОАЭ подписали соглашение об отмене виз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза76
Борис Джонсон ушел в отставку182
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев233
В России отреагировали на уход Джонсона57
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей124
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:05
Смертельная драка в Москве попала на видео
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение