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«Восточный» частично помирился с подрядчиком в споре на 3,5 млрд рублей
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«Восточный» частично помирился с подрядчиком в споре на 3,5 млрд рублей 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску космодрома «Восточный» к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (прежнее название «Спецстройтехнологии»), о расторжении контракта и взыскании 3,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В этом иске, поступившем в арбитраж в январе, дирекция космодрома изначально требовала расторгнуть госконтракт от 28 декабря 2014 года, по которому ответчик исполнял обязанности подрядчика строительства объектов космодрома, передать недостроенный объект, документы и материалы и освободить стройплощадку. Кроме того, истец требовал вернуть неиспользованные подрядчиком авансовые платежи в размере более 157 миллионов рублей и взыскать с него неустойку в размере около 3,4 миллиарда рублей.
В понедельник суд выделил в отдельное производство требование о взыскании неустойки, а по требованию о расторжении контракта, передаче имущества и взыскании неотработанного аванса утвердил мировое соглашение. В этой части производство по делу прекращено. Условия мирового соглашения на заседании не оглашались, но представитель ответчика заявил, что предприятие аванс обещает вернуть.
Ранее представитель ответчика сообщал суду, что у сторон нет разногласий по неимущественным требованиям, а сумма денежного взыскания находится в стадии согласования, в частности, на объекте работает соответствующая комиссия.
Арбитраж Москвы в июне по иску ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“ взыскал более 577 миллионов рублей с ФГУП „ГВСУ по специальным объектам“, Суд удовлетворил иск частично — дирекция космодрома просила взыскать с подрядчика около 2,5 миллиарда рублей неустойки за нарушение сроков исполнения заключенного в декабре 2014 года госконтракта на строительство комплекса эксплуатации районов падения.
Космодром „Восточный“ строится близ города Циолковского (ранее — поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он должен стать первым национальным космодромом гражданского назначения и обеспечить независимый доступ РФ в космическое пространство.
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