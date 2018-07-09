График проведения обучающих семинаров по предоставлению в электронном виде государственных услуг в сфере строительства на июль — сентябрь 2018

№ п/п Наименование государственной услуги

Дата проведения

Место проведения

Ответственный за организацию, контактная информация

Июль

Август

Сентябрь

1 1) Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков в городе Москве.

2) Подготовка и выдача свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства в городе Москве.

3) Оформление паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в городе Москве.

4) Согласование дизайн-проекта размещения вывески.

5) Предоставление сведений, содержащихся в ИАИС ОГД города Москвы.

6) Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве

09.07.2018

23.07.2018

в 14:15 13.08.2018

27.08.2018

в 14:15 10.09.2018

24.09.2018

в 14:15 Москомархитектура

Триумфальная пл., д.1, большой зал Архсовета

С. А. Фурсов,

Н. В. Корягина,

запись по тел. :

8 (499) 250-51-76 8 (499) 251-34-23 8 (499) 250 47 44 2 1) Выдача разрешения на строительство.

2) Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3) Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

03.07.2018

17.07.2018

31.07.2018

в 11:00 14.08.2018

28.08.2018

в 11:00 11.09.2018

25.09.2018

в 11:00 Мосгосстройнадзор

ул. Брянская, д. 9,

каб. 606а

А. Б. Пирогов

Д. А. Арбузов

С. Д. Вихлянцев

Ю. Г. Горшков

Заявки на участие направлять по электронной почте:

mgsn-gosuslugi@mos.ru 3 Оформление ордеров и прием уведомлений на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов.

17.07.2018

в 15:00 14.08.2018

в 15:00 18.09.2018

в 15:00 Объединение административно-технических инспекций

ул. Таганская дом 30/2 стр. 3, каб. 104 В. Ю. Ершов

М. В. Бирючков

(495) 912-82-00 4 1) Государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

2) Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство или реконструкция которых финансируется полностью или частично за счет средств бюджета города Москвы.

3) Согласование специальных технических условий для подготовки проектной документации объектов капитального строительства, включая объекты метрополитена, при строительстве, реконструкции которых государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной власти города Москвы.

25.07.2018

10:00 29.08.2018

10:00 26.09.2018

10:00 Мосгосэкспертиза

ул.2-я Брестская, д. 8,

эт. 4, Зал совещаний

П. И. Дмитренко

(495) 620-20-00 доб. 55907

адрес эл. почты:

seminar@mge.mos.ru 5 1) Выдача застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации» (гос. услуга).

2) Подача ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через портал государственных услуг (сервис).

23.07.2018

в 15.00 24.07.2018

в 16:00 20.08.2018

в 15.00 21.08.2018

в 16:00 24.09.2018

в 15.00 25.09.2018

в 16:00 Москомстройинвест

ул. Воздвиженка, д. 8/1, стр. 1,

эт. 3, каб. 320 Р. Н. Галиханов

8 (495) 620-20-00,

доб. 59-912.

Заявки для участия направлять на эл. почту:

GalikhanovRN@mos.ru Н. Г. Гонтаренко

8 (495) 620-20-00 доб. 59-926.

Заявки для участия направлять на эл. почту: GontarenkoNG@mos.ru Для получения консультации по справочным вопросам в сфере строительства Вы можете обратиться в Единый контактный центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Тел. : 8 (499) 401-01-01 Адрес электронной почты: help@str.mos.ru.

Время работы: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 17:00.