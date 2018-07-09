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Квартиру на Анненской проверили на предмет проживания посторонних по просьбе жителя района
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Квартиру на Анненской проверили на предмет проживания посторонних по просьбе жителя района 

Управа района Марьина роща 20 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
Сотрудники правоохранительных органов проверили квартиру, расположенную в доме № 6 по Анненской улице, на предмет проживания здесь посторонних лиц. Соответствующая просьба поступила ранее на номер телефона доверия по антитеррору и безопасности префектуры СВАО от жителя района. Проверка нарушений не выявила.
Также не подтвердились подозрения соседей на незаконную сдачу в аренду квартир в домах по адресам: улица Лескова, дом 11А, улица Коненкова, дом 19, улица Бестужевых, дом 12Г и Юрловский проезд, дом 27. В ходе проверок было установлено, что в квартирах проживают собственники, и в поднаем они их не сдавали.
Напомним, что жители округа могут сообщить обо всем, что может представлять угрозу безопасности в жилом секторе, по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (вт)
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