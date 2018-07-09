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За «темное прошлое» квартиры продавцы готовы скидывать 20%
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За «темное прошлое» квартиры продавцы готовы скидывать 20% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Эксперты обращают внимание, что за привлекательными предложениями часто могут скрываться неприглядные обстоятельства. Собственники, продающие квартиру с обременениями или темными пятнами в истории, вынуждены существенно сбавлять стоимость жилья. В зависимости от ситуации размер скидки составляет от 5 до 20%, но в отдельных случаях дисконт может быть еще выше.
Одну из основных ролей в ценообразовании играет местоположение: чем лучше транспортная доступность, тем выше цена, и наоборот. Стоимость жилья, расположенного дальше 15 минут транспортом от метро, ниже на 5-10% относительно аналогичных предложений с более удачным расположением.
Играет роль и район — в зависимости от округа цена квартиры с одинаковыми характеристиками может отличаться на 3 миллиона рублей. Традиционно недвижимость дешевле на юго-востоке и востоке Москвы, дороже — на западе.
Скидки предоставляют и за состояние квартиры: если жилье требует ремонта, у покупателя есть шансы сэкономить 10-15% от его стоимости. Однако непривлекательный вид, в отличие от проблем с документами, не является стоп-фактором в сделках с недвижимостью.
Неблагополучное соседство также может послужить поводом для скидки: оживленная трасса под окнами или промзона позволят выторговать 10-15%.
На 3-5% стоимость жилья снижают несогласованные изменения в планировке, квартиры на первом этаже стоят на 10-15% дешевле тех, что повыше.
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