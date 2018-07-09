В калининградском детсаду №68 построят новый корпус на 80 мест

Калининградский детский сад №68 получит порядка 120 млн рублей на дополнительный корпус. Информация размещена на сайте городской администрации.

На проектировку выделили 3,5 млн рублей из общей суммы. Строительство планируют завершить в 2019 году. Новое здание сможет принять до 80 воспитанников.