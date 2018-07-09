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В калининградском детсаду №68 построят новый корпус на 80 мест
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В калининградском детсаду №68 построят новый корпус на 80 мест 

Клопс.Ru 1 час назад
Калининградский детский сад №68 получит порядка 120 млн рублей на дополнительный корпус. Информация размещена на сайте городской администрации.
На проектировку выделили 3,5 млн рублей из общей суммы. Строительство планируют завершить в 2019 году. Новое здание сможет принять до 80 воспитанников.
В 2018–2019 годах правительство РФ выделит Калининградской области более 400 млн рублей на создание ясельных групп. В 2019 году также появится пристройка к детскому саду №30. А на улице Карамзина откроется новое дошкольное учреждение.
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