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Зарубежные инвесторы вновь интересуются новостройками в Праге
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Зарубежные инвесторы вновь интересуются новостройками в Праге 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По словам представителя Finep Давида Йирушека, 10% инвесторов, обращающихся в девелоперскую компанию — иностранцы, из которых большинство — словаки. За ними идут немцы, британцы, выходцы из бывшего СССР, жители США, Израиля, Вьетнама и Китая, сообщает Пражский Экспресс.
Консалтинговая компания Deloitte сообщает, что 8% всех сделок проходят с участием зарубежных покупателей, которые предпочитают квартиры в новостройках Праги, позволяющие легче и больше зарабатывать на аренде жилья или последующей перепродаже. На первое место выходят словаки и русские.
Согласно данным Numbeo.com, средняя цена квадратного метра жилья не в центре Праги составляет $3 240. Это значительно меньше, чем квадратный метр не в центральных районах Лондона ($9 420), Мюнхена ($8 010) или Берлина ($4 010).
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