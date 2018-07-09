Зарубежные инвесторы вновь интересуются новостройками в Праге

Израиля, Вьетнама и По словам представителя Finep Давида Йирушека, 10% инвесторов, обращающихся в девелоперскую компанию — иностранцы, из которых большинство — словаки. За ними идут немцы, британцы, выходцы из бывшего СССР, жители США Китая , сообщает Пражский Экспресс.

Консалтинговая компания Deloitte сообщает, что 8% всех сделок проходят с участием зарубежных покупателей, которые предпочитают квартиры в новостройках Праги , позволяющие легче и больше зарабатывать на аренде жилья или последующей перепродаже. На первое место выходят словаки и русские.

Согласно данным Numbeo.com, средняя цена квадратного метра жилья не в центре Праги составляет $3 240. Это значительно меньше, чем квадратный метр не в центральных районах Лондона ($9 420), Мюнхена ($8 010) или Берлина ($4 010).

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