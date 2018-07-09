В Чебоксарах школьник устроил одиночный пикет 

В минувшие выходные в Чувашии у отделения «Единой России» 7-классник устроил одиночный пикет. Мальчик с мамой с рождения (14 лет) живет в комнате площадью 12 кв. м. Все это время семья стоит в очереди на квартиру.
Как сообщает администрация Чебоксар, предоставить жилье вне очереди у властей города нет возможности. В начале лета подросток с мамой написали письмо депутату Государственной думы от Чувашии (партия «Единая Россия») Алене Аршиновой. Депутат взяла письмо на рассмотрение, но попасть на личный прием к ней семье не удалось.
«Если мы говорим о том, что у нас сегодня есть партия власти, то она должна отвечать за то, что творится в государстве. «Единая Россия», как раньше была КПСС, которая была у власти — она отвечала за все. И за невыделенный квартиры и за все иное. В данном случае, я считаю, «Единая Россия» должна отвечать за поступки своих чиновников», — прокомментировал «ФедералПресс» ситуацию депутат чебоксарского горсобрания Николай Степанов.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин «всегда говорит, что молодежь должна быть активной»: «С 14 лет человек уже несет уголовную ответственность по закону. Эта семья живет и ждет от власти квартиры, которую они должны получить по закону, и не получают. Это нормальная реакция мальчика, который хочет жить в нормальных условиях. И тем более, я считаю, если парень в 14 лет думает о матери и о своей семье — это уже взрослый человек. Он молодец».
Фото: YouTube.com, CC-BY-3, Виталий Бережной