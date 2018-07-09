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До конца года в Набережных Челнах сдадут 19 многоквартирных домов
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До конца года в Набережных Челнах сдадут 19 многоквартирных домов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
До конца года в Набережных Челнах планируют закончить строительство 19 многоквартирных домов, таким образом, сдадут 300 тысяч квадратных метров жилья, сообщил в ходе делового понедельника глава управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Ильмир Исхаков. Указанный объем — это инвестиционное и индивидуальное жилье, а также дома по программам социальной ипотеки, объяснил спикер. За последние шесть месяцев в Набережных Челнах сдали 10 многоквартирных домов и 65 индивидуальных жилых домов, добавил Исхаков. Пока объем сданных метров достиг 34,5 процентов от годового плана.
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