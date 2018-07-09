Построенный дом по программе реновации поставили на кадастровый учет

На кадастровый учет по программе реновации был поставлен многоквартирный дом, находившейся на Профсоюзной улице, дом 96, корпус 1 в Юго-западном административном округе. Об сообщает газета «Москва За Калужской заставой» со ссылкой на пресс-службу столичного Росреестра

Площадь 21-этажного дома на улице Профсоюзная составляет больше, чем 30 тысяч квадратных метров. В нем имеется 360 квартир. Ранее на кадастровый учет был поставлен дом, расположенный по адресу: улица Дмитрия Ульянова, дом 27. Его также построили по программе реновации жилья.

Сегодня утверждены 250 стартовых площадок под жилую застройку для переселения из домов-участников программы реновации. В районе Черемушки были определены три стартовые площадки, которые располагаются на Профсоюзной улице, владения 17 и 32, а также в квартале 32А (участок 3) Новых Черемушкек.

Фото: http://krsk.au.ru