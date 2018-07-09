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В Махачкале нашли очередной самострой
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В Махачкале нашли очередной самострой 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В Махачкале по требованию прокуратуры будет снесен каркас строящейся пятиэтажки, признанной самостроем. Допустивший нарушения застройщик оштрафован.
В ходе проверки законности строительства пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: Газопроводная улица, 9 а, проведенной прокуратурой Советского района Махачкалы, был выявлен ряд нарушений. В частности, у застройщика отсутствуют надлежаще оформленные документы, необходимые для проведения работ, а само строительство осуществлялось на земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилье, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.
Надзорное ведомство возбудило в отношении застройщика несколько дел об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения управлением Россреестра по Дагестану и министерством строительства и ЖКХ республики нарушитель оштрафован.
Кроме того, в суд был направлен иск о признании незавершенного пятиэтажного многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и обязании застройщика его снести. Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
В начале июля прокуратура Махачкалы обязала еще одного застройщика снести самовольно возведенное строение. Речь идет трехэтажном жилом доме по адресу: улица Щорса, 2/47, при строительстве которого были допущены нарушения.
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