В Махачкале нашли очередной самострой

Махачкале по требованию прокуратуры будет снесен каркас строящейся пятиэтажки, признанной самостроем. Допустивший нарушения застройщик оштрафован.

В ходе проверки законности строительства пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: Газопроводная улица, 9 а, проведенной прокуратурой Советского района Махачкалы, был выявлен ряд нарушений. В частности, у застройщика отсутствуют надлежаще оформленные документы, необходимые для проведения работ, а само строительство осуществлялось на земельном участке, предназначенном под индивидуальное жилье, сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Кроме того, в суд был направлен иск о признании незавершенного пятиэтажного многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и обязании застройщика его снести. Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

В начале июля прокуратура Махачкалы обязала еще одного застройщика снести самовольно возведенное строение. Речь идет трехэтажном жилом доме по адресу: улица Щорса, 2/47, при строительстве которого были допущены нарушения.