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За разведение борщевика накажут рублём
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За разведение борщевика накажут рублём 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило законопроект, который предусматривает наказание для собственников участков, заросших борщевиком. Штраф может составить от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей для юридических лиц.
Как отметили в ведомстве, законопроект пройдёт необходимые процедуры согласования на различных уровнях и будет принят до конца текущего года.
«Серьёзный штраф — от 150 тысяч рублей до 1 миллиона мы предполагаем для юридических лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, примерные цифры 20 — 50 тысяч рублей для должностных лиц. Для физических — в пределах 3 — 5 тысяч рублей», — приводит пресс-служба Минсельхоза Подмосковья слова главы ведомства Андрея Разина.
Борщевик достигает до 4 метров в высоту. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.
Ране глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева призвала экспертов РАН придумать способы уничтожения этого ядовитого растения.
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