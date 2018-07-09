За разведение борщевика накажут рублём

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подготовило законопроект, который предусматривает наказание для собственников участков, заросших борщевиком. Штраф может составить от 150 тыс. рублей до 1 млн рублей для юридических лиц.

Как отметили в ведомстве, законопроект пройдёт необходимые процедуры согласования на различных уровнях и будет принят до конца текущего года.

«Серьёзный штраф — от 150 тысяч рублей до 1 миллиона мы предполагаем для юридических лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, примерные цифры 20 — 50 тысяч рублей для должностных лиц. Для физических — в пределах 3 — 5 тысяч рублей», — приводит пресс-служба Минсельхоза Подмосковья слова главы ведомства Андрея Разина

Борщевик достигает до 4 метров в высоту. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу.