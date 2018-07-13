Застройщик получил право открыть продажи в одном из корпусов в составе ЖК «Полярная 25»

Застройщик получил право открыть продажи в одном из корпусов в составе жилого комплекса «Полярная 25» в районе Южное Медведково, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

«Застройщик жилого комплекса «Полярная 25», расположенного по адресу: ул. Полярная, д. 25, стр. 21 (СВАО), может открыть продажи по договорам долевого участия (ДДУ) в корп. 1. Так, комитет одобрил реализацию гражданам по ДДУ корп. 1 по адресу: Москва, ул. Полярная, д. 27, корп. 4, входящего в состав ЖК «Полярная 25», выдав заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям федерального закона о долевом строительстве 214-ФЗ (ЗОС)», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.

Как уточнили в пресс-службе, жилой комплекс «Полярная 25» расположен в районе Южное Медведково. Застройщиком выступает АО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» ( ПАО «Группа Компаний ПИК» ).

«Согласно информации с сайта застройщика, в состав комплекса войдут несколько жилых корпусов, два детских сада на 220 мест каждый, общеобразовательная школа на 1,1 тыс. мест и два многоуровневых паркинга на 300 машиномест каждый. На территории комплекса будет создана безбарьерная среда, а также обустроены дворы без машин, с детскими площадками и зелеными зонами. В строительстве в данный момент находятся два жилых корпуса — 1.1. и 1.2», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время комитет рассматривает 43 заявки на получение ЗОС. По итогам I полугодия 2018 г. в Москомстройинвест поступило 243 заявления на предоставление ЗОС.