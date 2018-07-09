Подмосковный арбитраж признал банкротом застройщика ЖК «Митино О2»

Таким образом, уже три компании дивелопера признаны банкротом. В отношении ООО «Ивастрой» (застройщик ЖК «Лайково») и ООО «Ваш город» (застройщик ЖК «Видный город») открыто конкурсное производство сроком на год.

Urban Group имеет всего 5 дочерних компаний. В отношении двух ещё рассматривается иск о банкротстве — это застройщики ЖК «Солнечная система», а также «Опалиха О3» и «Лесобережный».

В настоящее время Urban Group задерживает сдачу квартир в ряде подмосковных городов более чем на восемь месяцев.

В апреле собственник Urban Group Александр Долгин инициировал процесс внешнего аудита. По итогам было выявлено нецелевое расходование средств и сомнительное распределение бюджета.