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Подмосковный арбитраж признал банкротом застройщика ЖК «Митино О2»
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Подмосковный арбитраж признал банкротом застройщика ЖК «Митино О2» 

Говорит Москва 51 минуту назад
Таким образом, уже три компании дивелопера признаны банкротом. В отношении ООО «Ивастрой» (застройщик ЖК «Лайково») и ООО «Ваш город» (застройщик ЖК «Видный город») открыто конкурсное производство сроком на год.
Urban Group имеет всего 5 дочерних компаний. В отношении двух ещё рассматривается иск о банкротстве — это застройщики ЖК «Солнечная система», а также «Опалиха О3» и «Лесобережный».
В настоящее время Urban Group задерживает сдачу квартир в ряде подмосковных городов более чем на восемь месяцев.
В апреле собственник Urban Group Александр Долгин инициировал процесс внешнего аудита. По итогам было выявлено нецелевое расходование средств и сомнительное распределение бюджета.
Росреестр с весны не регистрирует часть договоров долевого строительства по всем проектам девелопера в Московской области. Сбербанк приостановил сотрудничество с компанией по ипотечным программам.
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