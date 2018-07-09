Когда долги предыдущих собственников переходят на новых жильцов?

Купили жилье на вторичном рынке и мне стали выставлять долги за предыдущего собственника. Законно ли это?

Отвечает помощник прокурора Приволжского района Казани , юрист 1 класса Семен Поляков:

«Как показывает практика по надзору за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ, нередко управляющие организации при смене собственника жилого помещения выставляют прежний долг новому собственнику, совершая таким образом обман потребителя. В силу ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя по договору возникает с момента передачи имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Следовательно, именно с момента возникновения права собственности на жилое помещение гражданин начинает нести бремя расходов за содержание данного имущества и у него появляется и обязанность своевременно и полностью вносить плату за ЖКУ (ч. 1 и 2 ст. 153 ЖК РФ). Если управляющая организация требует оплатить долги предыдущего хозяина квартиры, обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру . Это нарушение подпадает под ч. 1 ст. 14. 7 КоАП РФ (обман потребителя при реализации услуги). Санкция статьи предусматривает штраф от 10 до 50 тыс. рублей.

Исключением из правил является плата за капитальный ремонт. Согласно п. 3 п.п. 3 ФЗ № 257 «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ» от 29.07.2017, при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходят и обязательства предыдущего собственника по уплате взносов на капремонт, в том числе и имеющиеся долги за капремонт.

Долги за капремонт не переходят на нового собственника, если ранее жилье принадлежало на праве собственности субъекту РФ, муниципальному образованию.

Чтобы не платить за предыдущего владельца долги, новому собственнику надо попросить продавца квартиры предоставить выписку из управляющей организации об отсутствии долгов за ЖКУ.